Лавров сказал, чего ждет от Зеленского

Россия рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский выполнит предвыборные обещания и остановит войну на юго-востоке Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон.

«Мы рассчитываем, что президент Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей и обеспечить мир на всей территории Украины. Это можно сделать, выполнив Минские договоренности», – передает ТАСС слова Лаврова.

Он добавил, что требования националистов и радикалов на Украине к Зеленскому направлены на срыв мирного урегулирования в Донбассе.

«Сейчас националисты, радикалы и неонацисты устраивают шоу, требуя от президента Зеленского «не сдавать родину», не капитулировать, не допускать госизмены и не вступать ни в какой прямой диалог. Причем чуть ли не во главе этого процесса стоит [экс-президент Украины Петр] Порошенко, который подписывал минские договоренности, конечно, это нацелено на то, чтобы не допустить никакого урегулирования, чтобы дальше пытаться следовать пословице «кому война, а кому мать родная», – заявил глава МИД России.

Напомним, во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя приглашение украинского президента Владимира Зеленского посетить страну, напомнила, что российских журналистов не пускают на территорию государства.

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