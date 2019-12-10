Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя приглашение украинского президента Владимира Зеленского посетить страну, напомнила, что российских журналистов не пускают на территорию государства.

«Вопрос к Зеленскому: а пустите? Раскрою тайну, но российских журналистов не пускают на территорию Украины. Разворачивают на границе, задерживают и депортируют, не выпускают из самолета. Не пустили даже тех, кто прилетел не «ножками и ручками» походить по Киеву, а на проходившую там конференцию ОБСЕ. Как, припомню, Евгений Примаков, которому даже не дали покинуть борт», – написала Захарова в своем Facebook.

Она добавила, что журналисты хотели бы поехать на Украину, но СБУ их не пускает.

«Если, господин Зеленский, Вы серьезно, сделайте что-то «не в теории, а на практике и в конкретные сроки», как Вы любите, реализуйте своё приглашение российским журналистам», – обратилась она к украинскому лидеру.

Также Захарова предложила Зеленскому дать интервью российским СМИ.

Напомним, Зеленский украинский лидер пригласил корреспондента РИА «Новости» лично посетить Донбасс, а также пригласил журналистов РИА «Новости» и RT посетить Киев.