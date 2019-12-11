В Раде итоги «нормандского саммита» объявили «ничьей в пользу Путина»

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «ничьей» на «нормандском саммите».

«Ничья в пользу Путина. Шкура выделки не стоит», – приводит слова депутата «Украинская правда».

Гончаренко заявил, что решение Зеленского провести «очную встречу и диалог» с главой российского государства Владимиром Путиным «совсем не оправдала надежд», передает РИА «Новости».

Депутат считает, что президенту Украины нужно «скорректировать свою тактику по достижению мира».

Гончаренко полагает, что значительная часть украинцев не согласится пойти на уступки, которые окажут влияние на суверенитет Украины. Парламентарий заявил, что «Украина не сдается». По его словам, страна «требует международной поддержки от своих союзников на всех возможных площадках».

Напомним, впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии, а также первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Зеленский заявил о «ничьей» по итогам переговоров с Путиным.

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