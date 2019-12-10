Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «отродьем»

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг «отродьем» за то, что она указала на убийства коренных народов, которые пытаются спасти леса Амазонии от вырубки.

Экоактивистка прокомментировала сообщение о том, что один из местных защитников леса в Бразилии был ранен выстрелами из проезжающей машины. Два других члена племени Гуахаджара были убиты, еще один был ранен в Мараньяне.

«Коренные жители буквально убиты за попытку защитить лес от незаконной вырубки. Снова и снова. Позор, что мир молчит об этом», – написала Тунберг в Twitter.

«Грета говорила, что индейцы погибли, потому что они защищали Амазонку», – приводит слова Болсонару The Guardian.

«Поразительно, сколько внимания пресса уделяет такого рода отродью», – сказал президент, используя португальское слово pirralha, которое переводится буквально как «отродье» или «вредитель».

При этом сама Грета не стала отвечать Болсонару, а лишь изменила описание своего профиля в Twitter, написав там «Pirralha».

Ранее Болсонару, комментируя высказывания в пользу борьбы с природными пожарами, заявил, что леса Амазонии не являются «наследием человечества» и «легкими планеты».

При этом он обвинил актера Леонардо Ди Каприо в причастности к масштабным лесным пожарам в стране.