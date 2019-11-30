Президент Бразилии заявил о причастности Ди Каприо к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера и эко-активиста Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам в стране, сообщает агентство Associated Press.

Президент Бразилии заявил, что Ди Каприо финансировал некоммерческие организации, которые могут быть причастны к пожарам в лесах Амазонии. «Ди Каприо крутой парень, не правда ли? Финансирует поджог лесов Амазонии», – сказал Болсонару, однако никаких доказательств этого он не привел, передает «Интерфакс».

При этом Ди Каприо пояснил Associated Press, что его организация Earth Alliance действительно выделила 5 млн долларов тем НКО, которые подключились к работе после лесных пожаров. Актер уточнил, что в числе тех организаций не было двух групп, которые, исходя из материалов следствия, могут быть причастны к пожарам.

«На кону будущее этих уникальных экосистем, и я горжусь тем, что нахожусь на стороне их защитников», – добавил он.

Ранее на этой неделе полицейские задержали четверых волонтеров, которые могли совершить поджог, чтобы добиться финансирования. Однако судья принял решение отпустить их, не найдя оснований для ареста. По данным прокуратуры, к поджогам также могли быть причастны фермеры и люди, зарабатывающие незаконной вырубкой лесов.

Напомним, в этом году Бразилия столкнулась с самыми масштабными за последние годы пожарами в лесах Амазонии, площадь пожаров увеличилась на 77% по сравнению с предыдущим годом. При этом Болсонару, комментируя высказывания в пользу борьбы с природными пожарами, заявил, что леса Амазонии не являются «наследием человечества» и «легкими планеты».