Болсонару отказался считать леса Амазонии наследием человечества

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что леса Амазонии не являются «наследием человечества» и «легкими планеты», комментируя высказывания в пользу борьбы с природными пожарами.

«Некоторые страны вместо того, чтобы помогать,... ведут себя неуважительно в стиле колониальной политики... Амазония не опустошена и не охвачена лесными пожарами, как неверно заявляют СМИ», – заявил Болсонару, передает РИА «Новости».

Он добавил, что правительство страны отвергает попытки использования экологической повестки дня и вопросов об индейских племенах как инструмент политического давления со стороны других государств.

По его мнению, некоторые страны используют индейские племена Амазонии для «информационной войны» против Бразилии. Президент добавил, что Бразилия задействовала только 8% территории для производства продуктов питания, у Франции и Германии этот показатель превышает 50%.

Болсонару заверил, что правительство не станет выделять свыше 20% территории для проживания индейских племен, чего требуют другие страны. По его данным, для этих целей уже выделено 14% территории, и свыше 70 племен имеют свое самоуправление, культуру и традиции.

Болсонару также категорически заявил, что Бразилия не планирует выделить более 20% своей территории для проживания индейских племен, как требуют некоторые страны. По его словам, для индейцев выделено уже 14% территории страны, и более 70 племен имеют собственное самоуправление, культуру и традиции.

В лесах Амазонии более месяца длятся пожары, площадь этих возгораний на 82% больше, чем площадь пожаров за весь 2018 год.

Ранее Болсонару и его французский коллега Эммануэль Макрон поспорили о пожарах в Амазонии. Бразильский лидер обвинил Макрона в «колониальной ментальности» и преследовании личных политических целей после того, как тот предложил на саммите G7 обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии. Макрон в ответ обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату.

После этого Болсонару оставил нелестный комментарий в адрес Брижит Макрон под публикацией в Facebook, где пользователь сравнил внешность супруг французского и бразильского лидеров. Позже граждане Бразилии извинились перед первой леди Франции за поведение своего президента.