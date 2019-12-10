Путин призвал найти «золотую середину» при оценке жесткости действий полицейского

Президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо «найти золотую середину» в определении критериев жесткости действий полицейских, в том числе на несанкционированных митингах.

«Это повсеместная проблема, во всем мире то же самое, нам с вами нужно найти «золотую середину», – сказал президент, передает ТАСС.

«Можно ли женщину бить в живот и можно ли бить полицейского? Нельзя, конечно, женщину бить в живот, но если кто-то бьет женщину в живот, это не значит, что кто-то получает право бить полицейского, и наоборот», – отметил глава государства.

Президент акцентировал внимание на негативных примерах из международной практики.

«Своими глазами видел: остановил полицейский машину в США, женщина выскочила и побежала... Ну, догоните, найдите ее... [Полицейский ] пистолет достал, в спину прямо – бах, бах и все. Наказали? Нет», – привел пример Путин.

Газета ВЗГЛЯД изучала, насколько наказания за беспорядки на митингах в России мягче европейских.