Наказания за беспорядки на митингах в России оказались существенно мягче европейских

В Германии за нарушение правил организации митингов штрафуют до 14 тысяч евро. В России же максимальное наказание за аналогичное правонарушение – штраф, эквивалентный 405 евро. Такое сравнение приведено в публикации телеграм-канала «Бойлерная» во вторник.

Авторы телеграм-канала «Бойлерная» сравнили меры ответственности за несанкционированные акции и нападения на полицейских в нашей стране и за рубежом и доказали, что российские законы в отношении проведения массовых протестов – одни из самых мягких в мире.

Об этом свидетельствует инфографика, приведенная в публикации. Санкции за неповиновение участников митинга требованиям полиции во Франции включают в себя штраф до 15 тысяч евро, что равняется примерно 1 млн, или лишение свободы до 1 года. В то время, как наказание за аналогичные действия в России, предусматривает штраф до 13,5 евро, то есть порядка тысячи рублей, или административный арест сроком всего на 15 суток.

За публичные призывы к участию в несанкционированных митингах в Германии последует штраф либо лишение свободы сроком до 1 года. В России среди наказаний за это предусмотрены штраф до 30 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 50 часов или административный арест на срок до 15 суток.

Срок, который можно получить за нападение на полицейского без причинения вреда здоровью в России строг – до 5 лет лишения свободы, но при этом в США, Италии и Германии предусмотрено аналогичное наказание.

Преднамеренное сокрытие личности во время митинга во Франции предусматривает штраф до 15 тысяч евро или лишение свободы на срок до трех лет, в России штраф до 20 тысяч рублей или 40-часовые обязательные работы.

Телеграм-канал также приводит мнение политолога, члена Общественной палаты, политолога Максима Григорьева, озвученное им в комментарии изданию Gazeta.ru:

«Я выяснял, какая ответственность следует во Франции за участие в несанкционированных митингах. Во Франции штрафы порядка 8 тысяч евро, в Германии – 15 тысяч евро. В Британии та же история. В России же – 400 евро, а также оставшиеся ещё с советского времени эти 15 суток при неповиновении полиции. Сроки заключения в Германии – до года. А в России – общественные работы на несколько десятков часов».

Российские несистемные оппозиционеры не следят за процессами над французскими и испанскими хулиганами, и считают, что те творят беспредел безнаказанно, делают вывод авторы «Бойлерной».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД