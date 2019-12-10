На Порошенко завели дело о государственной измене за подписание Минских соглашений

На Украине возбуждено очередное уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко за государственную измену при подписании Минских соглашений, заявил юрист Андрей Портнов.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, директор госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что Порошенко является свидетелем в 12 уголовных делах.

Госбюро также подтверждало, что дел против Порошенко не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела.