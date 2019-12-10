Стала известна причина переноса запуска спутника «Глонасс-М»

Планировавшийся на вторник пуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» отложен из-за замечания к ракете, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Пуск отложен из-за неготовности третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», – сообщил источник РИА «Новости», не уточняя детали.

По его словам, специалистам предстоит выяснить, связано ли это замечание с самой ступенью или с работой систем стартового комплекса.

Ранее во вторник запуск ракеты со спутником «Глонасс» с Плесецка перенесли на 11 декабря.

Напомним, в ноябре Минобороны подало в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать более 2,1 млрд рублей с самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» – производителя ракеты «Союз».

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