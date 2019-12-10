Запуск ракеты со спутником «Глонасс» с Плесецка перенесли

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесен на 11 декабря, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск ракеты с аппаратом «Глонасс-М» отменен автоматикой стартового комплекса за минуту до расчетного времени пуска. Старт ракеты перенесен на резервную дату – 11 декабря», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в конце ноября робот «Федор» сообщил, что в декабре 2019 года начинается обновление орбитальных группировок ГЛОНАСС и ГОНЕЦ.

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