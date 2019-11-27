Робот «Федор» анонсировал обновление российских орбитальных группировок

В декабре 2019 года начинается обновление орбитальных группировок ГЛОНАСС и ГОНЕЦ, сообщил антропоморфный робот «Федор».

«План запусков по 2022 г:

– 2 КА «Глонасс-М» (номера 60-61);

– 13 КА «Глонасс-К» и «Глонасс К-2» (номера 13-25).

Также будут выведены на орбиту 12 КА связи «Гонец-М» (номера 24-35)», – написал «Федор» в Twitter.

Напомним, 14 ноября Роскосмос расторг контракт на оказание услуг по запуску спутников низкоорбитальной системы связи «Гонец» на ракете-носителе «Союз-2.1б» в 2020 году, старт перенесли на 2021 год.

Отметим, что это уже второе расторжение контракта на запуск спутников связи «Гонец» за последнее время. В начале ноября Роскосмос решил заменить ракету «Ангара» для запуска трех спутников «Гонец» в 2021 году на носитель «Союз-2.1». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.

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