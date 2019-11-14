Роскосмос расторг контракт на запуск спутников «Гонец»

Роскосмос расторг контракт на оказание услуг по запуску спутников низкоорбитальной системы связи «Гонец» на ракете-носителе «Союз-2.1б» в 2020 году, старт перенесли на 2021 год, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В Роскосмосе пояснили, что вместо этого контракта будет заключен новый, предусматривающий запуск спутников на год позже, передает РИА «Новости».

«Конкретно этот пуск переносится на 2021 год, это технический момент», – сказали пресс-службе.

Всего в 2020 году планировалось провести два запуска спутников «Гонец» на ракетах «Союз-2.1б», сообщал ранее первый заместитель генерального директора компании «Гонец» (единый оператор госкорпорации Роскосмос по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.

В настоящий момент система состоит из 12 аппаратов. Ее орбитальная группировка не обновлялась с 2015 года. Ближайший запуск тройки спутников планируется на 25 декабря 2019 года.

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система «Гонец» предназначена для предоставления подвижной спутниковой связи. Она востребована в первую очередь там, где отсутствуют любые виды наземной связи - это значительные территории и водные пространства, в том числе в России.

Услугами «Гонца» пользуются предприятия транспортной и нефтегазовой отраслей промышленности, рыбопромысловый флот, организации жилищно-коммунального сектора и так далее.

Отметим, что это уже второе расторжение контракта на запуск спутников связи «Гонец» за последнее время. В начале ноября Роскосмос решил заменить ракету «Ангара» для запуска трех спутников «Гонец» в 2021 году на носитель «Союз-2.1». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.

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