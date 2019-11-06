Рогозин объяснил замену «Ангары» на «Союз» для пуска спутников «Гонец»

Роскосмос решил заменить ракету «Ангара» для запуска трех спутников «Гонец» в 2021 году на носитель «Союз-2.1» не из-за производственных планов, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин заявил во время посещения ПО «Полет» в Омске, что «Роскосмосу виднее, на каком носителе выводить аппараты», передает ТАСС.

«Это связано с тем, что «Союз» – более мощная (ракета), чем легкая «Ангара», были приняты параметры – и готовность производства, и мощность самой ракеты, поэтому адаптировали (спутники «Гонец») под ракету «Союз», – пояснил он.

По словам главы Роскосмоса, замена ракеты никак не связана с производственным планом госкорпорации.

«Мы как работали, так и работаем, замена одной ракеты на другую – это наш вопрос, мы часто меняем ракеты. Происходит расторжение одного контракта, заключение другого контракта, это рабочие моменты. Поэтому я не понял, откуда паника», – отметил Рогозин.

Он уточнил, что Роскосмос меняет и ракеты «Протон».

«Мы определяем, на каком «Протоне» пойдет та или другая полезная нагрузка. Есть железные «Протоны», а есть «Протоны» с использованием композитных материалов, они более мощные. Если нагрузка требует дополнительной мощности, то меняем ракету», – пояснил Рогозин.

Глава Роскосмоса также сообщил, что первый запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный в 2020 году запланирован на апрель 2020 года, будет пять запусков.

Кроме того, по его словам, первая пилотируемая ракета-носитель «Ангара-А5П», с помощью которой планируется запускать новый космический корабль «Орел», будет произведена на предприятии «Полет» к 2024 году.

«В 2023 году полетит одноразовая версия корабля «Орел», в 2024 году – корабль многоразовго плана, в 2025 году – с экипажем», – уточнил он.

Ранее стало известно, что Роскосмос расторг контракт на производство ракеты «Ангара». Позже стало известно, что в 2021 году запуск трех спутников «Гонец» будет осуществлен с помощью ракеты «Союз-2.1», а не носителя «Ангара».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.

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