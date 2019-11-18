Минобороны подало иск к РКЦ «Прогресс» на 2,1 млрд рублей

Министерство обороны подало в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать более 2,1 млрд рублей с самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» – производителя ракеты «Союз».

Иск поступил в суд 15 ноября и к производству пока не принят. Основания исковых требований не указаны, следует из информации в картотеке арбитражных дел, передает РИА «Новости».

В настоящее время из семейства «Союз» в эксплуатации находятся ракеты «Союз-ФГ», «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Союз-2.1в», «Союз-СТ-А» и «Союз-СТ-Б». Их пуски осуществляются с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру.

1 октября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны о взыскании с ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» более 5 млрд рублей.

Напомним, в октябре 2018 года система аварийного спасения уберегла экипаж «Союза МС-10» от гибели после аварии ракеты-носителя. Члены комиссии по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз» склонялись к версии, что это может быть ошибка, допущенная в ходе сборки изделия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД