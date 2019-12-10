Дипломаты пообещали помочь с возвращением тела Лужкова в Россию

Российское посольство в Берлине и генконсульство в Мюнхене находятся в контакте с родственниками скончавшегося в Германии бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и оказывают помощь в решении вопроса репатриации тела на родину.

«Посольство России в ФРГ и генконсульство России в Мюнхене находятся в контакте с представителями скончавшегося во вторник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, оказывают содействие в оформлении документов, а также в решении вопроса о доставке покойного в Россию», – сообщили в посольстве, передает РИА «Новости».

В то же время в генконсульстве России в Мюнхене сообщили, что официальной информации о том, что в Германии запланированы церемонии прощания с экс-мэром Москвы, пока нет.

Тем временем Telegram-канал Mash сообщает, что тело Юрия Лужкова отправят в последний путь рейсом «Аэрофлота» в среду вечером. Вдова экс-мэра отказалась от транспортировки спецбортом.

«Сейчас семья умершего собирает и переводит на немецкий все необходимые документы – их необходимо предоставить ЗАГСу Мюнхена. Только после этого они получат разрешение на транспортировку. … Родственники не хотят прощаться с Юрием Михайловичем в Германии, место похорон пока не определили», – отмечает Telegram-канал.

Ранее блогеры, а также бывшие коллеги Лужкова отреагировали на сообщения о смерти бывшего мэра Москвы, скончавшегося на 84-м году жизни после операции на сердце в одной из мюнхенских клиник. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова.