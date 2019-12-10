Роструд напомнил о графике первой рабочей недели в 2020 году

Первая рабочая неделя в 2020 году продлится два дня, поскольку 9 и 10 января выпадают на четверг и пятницу соответственно, рассказали в пресс-службе Роструда.

«Поскольку новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной: 9 и 10 января выпадают на четверг и пятницу соответственно», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В соответствии с производственным календарем новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на один час.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что у президента Владимира Путина технологически не бывает выходных, 31 декабря он тоже будет работать.