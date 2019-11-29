В Кремле рассказали, что Путин будет делать 31 декабря

У президента Владимира Путина технологически не бывает выходных, 31 декабря он тоже будет работать, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Я неоднократно рассказывал, что если брать с общечеловеческой точки зрения, у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных. Даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он в человеческом понимании находится на работе», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он сравнил работу президента с доменной печью, «которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл».

«Если ответить де-факто на ваш вопрос, то и 31 он тоже будет работать», – сказал Песков.

Напомним, в сентябре Песков рассказал, что у президента Владимира Путина не бывает полноценных выходных, а в свободное время он отдыхает, занимается спортом и встречается с родными и близкими.

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