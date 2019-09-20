Песков рассказал о выходных Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что у президента Владимира Путина не бывает полноценных выходных, а в свободное время он отдыхает, занимается спортом и встречается с родными и близкими.

По словам Пескова, полноформатных выходных у президента не бывает, потому что даже в выходные дни «идут доклады по линии ведомств», возникают вопросы, требующие решения президента, также не прекращается документооборот, а многие документы не могут вступить в силу без подписи президента.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что перед подписанием подготовленных документов Путину иногда требуется консультация с руководителями ведомств или органов власти.

«Поэтому полноценных выходных у него не бывает, но в целом он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом. Вы знаете, он это делает регулярно. Встречается с родными и близкими», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, чем президент занимается в выходные.

Напомним, в августе 2017 года Песков рассказал о рыбалке Путина в Южной Сибири. Он уточнил, что рекорд 2013 года, когда президент поймал в Туве 21-килограммовую щуку, побить не удалось.

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