Мужчина открыл стрельбу после ссоры с таксистом в Москве

Мужчина устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на Варшавском шоссе в Москве, он задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел на Варшавском шоссе. Между таксистом и водителем иномарки произошла ссора. Водитель иномарки достал пистолет и выстрелил в асфальт, но пуля срикошетила в сторону таксиста. Пострадавший обратился в полицию», – сообщил источник ТАСС.

После этого был объявлен план «Перехват».

«Злоумышленника задержали на МКАД. У него изъяли травматический пистолет, из которого он выстрелил не менее пяти раз в сторону оппонента. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – добавил источник.

Напомним, 5 декабря в столичном главке МВД рассказали, что правоохранительные органы начали проверку по факту дорожного конфликта со стрельбой, произошедшего на северо-западе Москвы.