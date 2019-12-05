На северо-западе Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой

Правоохранительные органы начали проверку по факту дорожного конфликта со стрельбой, произошедшего на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД.

«В 16.45 мск в службу «02» поступила информация о дорожном конфликте на улице Свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение водителя, управлявшего внедорожником, который, по заявлению другого участника конфликта, произвел выстрелы в воздух, предположительно из травматического оружия», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

По предварительным данным пострадавших нет.

Ранее в Москве неизвестный открыл стрельбу по таксистам в пробке, стрелявшим оказался основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков.