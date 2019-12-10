Арестовано имущество директора охранявшего колледж в Благовещенске ЧОП

В Благовещенске суд арестовал имущество гендиректора ЧОПа ООО «Сириус-А», охранявшего Амурский колледж строительства и ЖКХ, где 14 ноября студент устроил стрельбу, сообщил адвокат Каро Жамкочян.

По словам адвоката, арест на имущество наложен в связи с тем, что один из пострадавших подал иск о 2 млн рублей компенсации.

Как рассказал Жамкочян, у директора ЧОПа Сергея Андрющенко арестованы автомобили Kia Sorento 2005 года выпуска и Renault Fluence 2010 года.

«Мы обжалуем, ждем, когда будет назначена апелляция. Наша позиция, что у охранника не было полномочий досматривать студентов. Не было металлодетектора в колледже, как нам известно», – передает «Интерфакс» слова Жамкочяна.

14 ноября студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. Погиб его ровесник.

Напомним, ранее в понедельник Арбитражный суд Амурской области на 100 тыс. рублей оштрафовал частное охранное предприятие «Сириус-А», которое должно было обеспечивать безопасность в колледже в Благовещенске.