ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска оштрафовали на 100 тыс. рублей

Арбитражный суд Амурской области на 100 тыс. рублей оштрафовал частное охранное предприятие «Сириус-А», которое должно было обеспечивать безопасность в колледже в Благовещенске, где произошла стрельба.

Обвинение требовало штрафа вдвое больше, а также приостановки деятельности ЧОП на три месяца, передает ТАСС.

Защита представила свидетельство того, что охранявший колледж сотрудник прошел необходимое обучение «в образовательном учреждении «Бастион», получив там специальность «Охранник четвертого разряда».

Адвокат Андрей Иванов сообщил о намерении обжаловать решение суда.

Напомним, сообщалось, что сотрудник ЧОП не имел соответствующего разрешения и допустил стрелка в учебное заведение.