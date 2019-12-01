Соловьев поспорил с Познером о российском телевидении

Телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер высказались о ситуации на российском телевидении после обещания президента Владимира Путина навести на нем порядок.

«Надо, прежде всего, чтобы власть вообще не вмешивалось в телевидение. И чтобы телевидение не управлялось властью. Все федеральные каналы управляются Кремлем. Это главный недостаток, именно поэтому там столько ахинеи», – передает Ura.ru слова Познера.

Соловьев, однако, с ним не согласился в оценке российского ТВ, заявив, что телевидение в России и так каждый день меняется.

«Каждый день на телевидении – это новая страница. Каждый раз в каждой программе ты что-то меняешь. А если речь идет о форматах, то и новые форматы каждый год появляются. Проводятся целые телевизионные ярмарки форматов со всего мира», – сказал телеведущий.

Он назвал ТВ одним из самых динамичных «направлений человеческой деятельности».

Также он ответил на критику президента Владимира Путина за отказ показывать сюжеты на этнические темы.

«По крайней мере, на ВГТРК 28 из 80 региональных филиалов вещают на 54 национальных языках народов России. Информационное вещание на национальных языках – 2 тыс. 460 часов в год. В программе «Вести», «Вести недели» регулярно выходят репортажи, в которых освещаются важнейшие общественно-политические и культурные события о жизни народов России», – заявил Соловьев.

В конце недели Путин на Совете по межнациональным отношениям пообещал навести порядок на российском ТВ.