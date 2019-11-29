Путин раскритиковал телеканалы за отказ показывать сюжеты на этнические темы

Президент России Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям в Нальчике раскритиковал политику федеральных телеканалов за отказ показывать сюжеты на этнические темы.

Во время совета президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге рассказала, что руководство телеканалов отказывается от проектов на этническую тему, объясняя это слабым зрительским интересом или отсутствием денег.

«Вообще-то федеральные каналы немало денег получают. Счет идет на миллиарды. Вот был тут у меня недавно руководитель одного телеканала. Опять деньги просил», – сказал Путин, передает «Московский комсомолец».

Глава государства заявил, что сюжеты на этническую тему, несомненно, должны быть на российском телевидении. Он отметил, что эта тема неиссякаема и заниматься ей нужно постоянно, как своим здоровьем. «Вы мне потом на ухо шепните, кто именно сказал, что никому не интересно. Это ложный тезис», – добавил Путин.

Ранее президент заявил о недопустимости оскорблений народов России в СМИ.