Путин заявил о недопустимости оскорблений народов России в СМИ

Президент Владимир Путин во время заседания совета по межнациональным отношениям заявил, что оскорбительные и недоброжелательные высказывания в СМИ в отношении народов, живущих в России, недопустимы.

В ходе заседания председатель конгресса поляков в России Галина Романова пожаловалась главе государства, что в СМИ и на телевидении нередко бывают недоброжелательные или оскорбительные высказывания по отношению к разным народам, живущим в России, или государствам, с которыми Россия связана исторически, передает ТАСС.

Она отметила, что авторами высказываний являются некомпетентные специалисты или «эксперты-всезнайки».

«Согласен с вами. Но думаю, что такие высказывания вряд ли допускают официальные лица, я что-то таких просто не знаю», – ответил ей президент.

Глава государства отметил, что среди экспертов такие мнения вполне могут получить распространение.

«Как правило это звучит как реакция на то, что сами услышали с той стороны. Но и это ни к чему, потому что это только ситуацию обостряет, решений не создает никаких. Здесь вы правы, согласен», – добавил Путин.

По его мнению, повлиять на эту ситуацию очень сложно.

«Мы можем повлиять, если это официальные лица, но когда это идет от политических деятелей, вы иногда видите, что у нас и в парламенте звучат нелицеприятные вещи, настолько, насколько это возможно, я со своей стороны стараюсь это поправить», – подвел итог президент.

Ранее глава государства призвал к продуманным мерам по адаптации мигрантов.