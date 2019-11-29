Путин призвал к продуманным мерам по адаптации мигрантов

Президент России Владимир Путин призвал принимать эффективные и продуманные меры по социальной адаптации мигрантов.

Глава государства подчеркнул, что необходимо отсекать риски в этой сфере, передает ТАСС.

Напомним, Россия, согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), занимает второе место в Европе по числу мигрантов. Большую часть мигрантов составляют граждане Украины.