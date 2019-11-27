Подсчитано количество мигрантов в России

Россия занимает второе в Европе место после Германии по числу мигрантов. Большая часть из них – украинцы (более 3 млн человек), всего в России насчитывается около 11 млн мигрантов, говорится в докладе Международной организации по миграции (МОМ), опубликованном в Женеве.

«Российская Федерация остается важной страной субрегиона, в которую направляется миграция, и одной из наиболее значительных в этом отношении в мире. В 2019 году она принимала 11,6 млн иностранных мигрантов. Большинство из них прибыли из соседних стран, в частности Содружества Независимых Государств», – цитирует документ ТАСС.

На втором месте после выходцев из Украины оказались выходцы из Казахстана (около 2,5 млн) и Узбекистана (1,1 млн).



По словам авторов доклада, многие прибывшие в Россию иностранцы – трудовые мигранты, поэтому Россия является «одним из крупнейших в мире источником для денежных переводов» мигрантов в их страны.

«В 2018 году объем денежных переводов из России составил 21 млрд долларов, что было обусловлено пусть медленным, но устойчивым экономическим подъемом в стране, и это продолжает привлекать трудовых мигрантов», – уточняют в МОМ.



Также отмечается, что в России проживают «значительное число беженцев с Украины». «С момента начала конфликта на востоке Украины в 2014 году, по оценкам, 400 тысяч человек переехали в Российскую Федерацию, и значительное число из них получили статус беженца или временное убежище», – подчеркивается в документе.

Кроме того, авторы пишут, что Россия «на протяжении длительного времени была лидирующим направлением для трудовой миграции из Центральной Азии». В 2019 году в стране насчитывалось около 5 млн жителей из центральноазиатских стран.

В общей сложности в Европе сейчас проживает 82 млн мигрантов: 13 млн из которых живут в Германии, по 9,5 млн – во Франции и Великобритании, в Италии и Испании – около 6 млн.

Более половины мигрантов (42 млн) составляют выходцы из других европейских государств, при этом россияне являются самой многочисленной группой (более 10 млн). Далее следуют выходцы из Украины, Польшы и Великобритании.



Во всем мире на сегодняшний день насчитывается 272 млн мигрантов, что составляет 3,5% населения планеты. Это число увеличилось в три раза по сравнению с 1970 годом, по статистике, каждый 30-й житель Земли является мигрантом. Большую часть мигрантов в мире принимает США – 51 млн, на втором месте Германия, на третьем – Саудовская Аравия. Россия оказалась на четвертой позиции.

Среди стран происхождения мигрантов на первом месте Индия, за ней следуют Мексика, Китай, Россия, Сирия и Бангладеш.

Ранее Минтруд заявил, что в 2020 году в Россию приедет на 27% меньше иностранных рабочих.