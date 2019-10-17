В 2020 году в России ожидается на треть меньше иностранных рабочих

В 2020 году в Россию приедет на 27% меньше иностранных рабочих, об этом заявили в Минтруде.

«Потребность [в трудовых мигрантах] на 2020 год определена на основании предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и сформирована с учетом сложившегося положения на рынке труда, демографической ситуации, принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов, возможностей обустройства иностранных граждан», – сообщается на сайте ведомства.

Межведомственная комиссия при министерстве предложила определить число иностранных рабочих в размере 104 тыс. 933 человек, это составляет 72,6% потребности на 2019 год.

Ранее ВНИИ труда составил список из новых профессий, которые возникли на российском рынке труда в последние годы.