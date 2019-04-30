Составлен список новых профессий в России

ВНИИ труда составил список из новых профессий, которые возникли на российском рынке труда в последние годы, сообщили в институте.

«Новые профессии возникают с появлением новых технологий, а значит, нужны специалисты, которые обладают соответствующими знаниями и навыками для выполнения новых функций. Так, появились специалист по внедрению новой техники и технологий в термическом производстве и техник по обслуживанию роботизированного производства», – рассказала директор по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

Также в списке новых профессий оказались оператор беспилотных летательных аппаратов, специалисты по промышленной робототехнике, «большим данным», менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений и другие. По словам директора, общественные процессы также способствуют появлению новых специальностей, пишет RT.

«Например, увеличение миграционных потоков послужило предпосылкой к возникновению такой профессии, как специалист по трудовой миграции, который сопровождает и консультирует мигрантов в процессе их трудоустройства на территории России, в том числе по социальным и правовым вопросам», – добавила Волошина.

Она отметила, в настоящий момент в «Справочнике профессий» (информационный госресурс, содержащий список профессий с кратким описанием) насчитывается несколько десятков новых профессий. Он формировался при участии работодателей, профессиональных сообществ, а также образовательных и научных организаций.

«Справочник нужен для сбора на системной основе актуальной информации о состоянии рынка труда и занятости населения, для мониторинга востребованности и изменений профессий с учетом отраслевой и региональной специфики. Для граждан это источник информации и ориентир при выборе профессии, планировании карьеры, профессиональной переподготовки», – резюмировала Волошина.

Ранее был опубликован рейтинг профессий, представителям которых готовы платить зарплату более полумиллиона рублей.