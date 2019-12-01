Западные эксперты рассказали о «странных» советских автоматах

Американский журнал National Interest опубликовал статью, в которой собрал необычные советские экспериментальные автоматы, так и не принятые на вооружение.

В публикации рассказывается об автоматах ТКБ-011 и ТКБ-022, похожих на оружие из «фильмов про пришельцев». Эти автоматы выполнены по схеме буллпап – ударный механизм и магазин в прикладе автомата в таком оружие располагаются за спусковым крючком, передает РИА «Новости».

Эксперты отмечают, что такая компоновка позволяла сэкономить пространство, но могла создать проблемы для стрелков со слишком длинными или короткими руками. Также вставленный в приклад магазин смещает центр тяжести оружия, что делает автомат громоздким.

Другой «странной» разработкой назван автомат ТКБ-0146, в котором авторов статьи удивил темп стрельбы – в автоматическом режиме около 2 тыс. выстрелов. Модель не приняли на вооружение из-за чрезмерного расхода боеприпасов.

Еще один образец, который вспомнили эксперты, это автомат ТКБ-059, также спроектированный по схеме буллпап. У него было три ствола, за счет чего должна была увеличиться кучность стрельбы. Для автомата разработали специальный магазин с тремя внутренними отделениями, каждое из которых подавало патроны в отдельный ствол.

Эксперты отмечают, что эти образцы, хотя и не были приняты на вооружение, стали площадкой для экспериментов, что помогло советским оружейникам расширить свои возможности.

В ноябре журнал National Interest высоко оценил новую вариацию российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, назвав его «ужасом на поле боя».