В США новый российский автомат назвали «ужасом на поле боя»

Американский журнал National Interest высоко оценил новую вариацию российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, назвав его «ужасом на поле боя».

В материале отмечается, что оружие создано для нужд спецназа ФСБ и предназначено для тех случаев, когда дальность выстрела не имеет особого значения, передает РИА «Новости».

Крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 способен мгновенно нейтрализовать цели, что позволяет избежать длительных перестрелок. Это обеспечивает исключительную гибкость при решении тактических задач на коротких и сверхкоротких дистанциях, отмечает издание.

По мнению автора, три вида пуль подчеркивают акцент на тактической универсальности оружия: бронебойная с выступающим сердечником, оболочечная и двухпульная с тандемным размещением пуль.

При этом производители попытались компенсировать огромный вес патронов, сделав пистолетную рукоятку и ложе АШ-12 из ударопрочного пластика.

Напомним, в мае в России началась разработка нового штурмового оружия.

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