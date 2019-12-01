Самолет Москва – Сочи экстренно приземлился в Ростове-на-Дону

Летевший из Москвы в Сочи самолет «Аэрофлота» вынужденно приземлился в Ростове-на-Дону в связи с болезнью пассажира, сообщил источник.

Лайнер приземлился в аэропорту Платов, передает «Интерфакс».

В прошлое воскресенье в Ростове-на-Дону самолет экстренно приземлился из-за смерти второго пилота.

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