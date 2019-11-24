Пилот пассажирского самолета умер после экстренного приземления в Ростове-на-Дону

Самолет, летевший из Москвы в Анапу, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за резкого ухудшения самочувствия второго пилота. На земле его передали бригаде скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось, сообщил источник.

Об ухудшении самочувствия второго пилота сообщил командир пассажирского лайнера. Было решено прервать полет. После благополучного приземления в аэропорту «Платов» второго пилота передали медикам, однако спасти мужчину не удалось, он скончался, передает «Интерфакс».

Источник ТАСС утверждает, что второй пилот 1970 года рождения умер еще во время посадки.