  Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз
    Россия открыла новую веху суверенной космической программы
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Баку назвал дипломатическим позором резолюцию Европарламента по Азербайджану
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    1 мая 2026, 20:19 • Новости дня

    Топ-менеджера JPMorgan Лорену Хайдини обвинили в насилии над подчиненным

    Tекст: Мария Иванова

    Младший банкир подал судебный иск против исполнительного директора компании JPMorgan Лорены Хайдини, пожаловавшись на принуждение к интимной близости и систематические унижения на расовой почве.

    Исковое заявление поступило в Верховный суд округа Нью-Йорк 27 апреля, передает The Economic Times.

    Потерпевший заявляет, что Лорна Хайдини на протяжении нескольких месяцев принуждала его к сексуальным контактам, угрожая разрушить карьеру.

    Согласно материалам дела, женщина подмешивала подчиненному препараты и совершала насильственные действия против его воли.

    Кроме того, она регулярно оскорбляла его жену и допускала дискриминационные высказывания. «Она называла меня смуглым мальчиком и арабской игрушкой», – отмечается в тексте судебной жалобы.

    В мае потерпевший официально обратился в отдел кадров JPMorgan Chase. Внутреннее расследование корпорации не нашло подтверждений обвинениям, сославшись на отказ заявителя от полноценного сотрудничества. Хайдини продолжает работать в компании на своей должности.

    Адвокат истца Дэниел Кайзер сообщил, что его клиент серьезно пострадал в личном и профессиональном плане. Защита требует возмещения упущенной выгоды, компенсации морального вреда, а также изменения корпоративных правил финансовой организации.

    Напомним, в апреле прокуратура Нью-Йорка начала расследование против конгрессмена США по обвинению в домогательствах.

    Ранее Пит Хегсет заявил о клевете из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

    1 мая 2026, 03:07 • Новости дня
    Гинцбург рассказал о первых результатах лечения вакциной от меланомы

    Tекст: Вера Басилая

    У первого пациента, которому начали вводить новую вакцину от меланомы, зафиксированы первые изменения в анализах после начального этапа терапии, заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    Первые результаты терапии новой вакциной от меланомы показали положительную динамику, передает РИА «Новости». Как сообщил Гинцбург, у первого пациента, которому сделали прививку, уже заметны небольшие сдвиги в анализах крови, в частности в продукции нужных цитокинов.

    «У него была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», – отметил Гинцбург.

    Пациенту предстоит пройти еще около десяти введений вакцины, поэтому основные иммунологические результаты ожидаются позже. Сейчас он находится дома в Курской области под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение препарата планируется провести между майскими праздниками.

    Ранее российские врачи ввели мРНК-вакцину от рака первому пациенту из Курской области.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о хорошем самочувствии этого больного.

    Разработчики препарата планируют применять данную технологию для терапии других видов онкологических заболеваний.

    1 мая 2026, 19:57 • Новости дня
    «Единая Россия» представила новые меры поддержки семей с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми, включая создание новых сервисов и материальную помощь многодетным.

    Среди инициатив – создание центров подготовки к родам при женских консультациях, дополнительная материальная помощь многодетным семьям, внедрение принципа «единого окна» для семей с детьми на портале «Госуслуги» и запуск добровольной сертификации для нянь с внесением их в специальный реестр, сообщается на сайте «Единой России».

    На пленарном заседании форума партии председатель Дмитрий Медведев отметил, что поддержка семьи – стратегический приоритет партии и одна из главных национальных целей, обозначенных президентом.

    В Народной программе «Единой России» будут отражены все социальные обязательства, а также инициативы по поддержке многодетных семей. «Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», – заявил Медведев.

    Партия предлагает расширять сеть комнат матери и ребенка в вузах, строить семейные блоки в студенческих общежитиях, а для студенческих семей с детьми вводить особый график учебы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 2020 года в России действует целостная модель поддержки семей, включая соцконтракты, а также предложила ввести корпоративный семейный стандарт. Она подчеркнула, что меры поддержки многодетных семей должны предоставляться без критерия нуждаемости.

    Участники форума выступили за создание в регионах с низкой рождаемостью дополнительных мер поддержки вторых и последующих детей, включая выделение земельных участков. Также внесено предложение закупать натуральную помощь – школьную форму, кроватки, детские коляски и продуктовые наборы – исключительно у российских производителей, при условии высокого качества товаров.

    По итогам круглого стола «Молодая семья – фундамент будущего» предложено комплексное развитие инфраструктуры для молодых семей: комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания для малышей, а также запуск программ послеродовой реабилитации и школы молодых отцов. «В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», – заявил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

    Все инициативы будут проработаны и переданы Экспертному совету партии, который объединяет представителей науки, промышленности, общественников и участников СВО.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Настойчивые попытки украинских властей добиться скорейшей интеграции в европейское сообщество спровоцировали серьезное напряжение среди западных союзников, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Ультиматумы президента Украины об ускоренном вступлении страны в Евросоюз привели к ухудшению отношений между Киевом и европейскими столицами, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Журналисты отмечают, что подобная риторика вызывает сильное раздражение на Западе.

    В материале издания сказано: «Его настойчивые попытки добиться скорейшего вступления усиливают напряженность в отношениях с европейскими столицами в то время, когда Вашингтон рассматривает вопрос о дальнейшей поддержке Киева».

    По данным источников, на встрече на Кипре в конце апреля украинские чиновники упрекали европейцев в медлительности. Представители Киева заявляли, что объединение нуждается в них больше, чем они в членстве. Собеседники газеты подчеркнули, что позиция должника ни к чему хорошему не приведет.

    «Они говорят: «Вы нам должны». А это ни к чему хорошему не приводит», – сообщил источник.

    Глава киевского режима поручил дипломатам добиваться исключительно полноправного членства и не рассматривать альтернативные варианты интеграции. В ответ на это политикам пришлось услышать горькую правду от европейских коллег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны подготовили для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий вместо ускоренного вступления в объединение. Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Украины к Евросоюзу.

    1 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул Россию после отставки
    Tекст: Вера Басилая

    Бывший заместитель министра природных ресурсов Денис Буцаев покинул Россию после отставки, выбрав для выезда маршрут через Минск, сообщили СМИ.

    Бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев покинул Россию после своей отставки. По информации издания, сразу после распоряжения об освобождении от должности, подписанного Михаилом Мишустиным 22 апреля, Буцаев уехал из страны через Минск. Об этом газете рассказали три источника: один из них близок к следствию, двое других работают в государственных структурах, пишут «Ведомости».

    Буцаев был назначен на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии в марте 2025 года, до этого он руководил Российским экологическим оператором (РЭО). В распоряжении о его освобождении от должности отмечается, что решение было принято по его просьбе.

    В публикации «Ведомостей» также подчеркивается, что ранее анонимные Telegram-каналы и источники сообщали о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева. Кроме того, по словам одного из собеседников газеты, уголовные дела возбуждены и в отношении топ-менеджеров РЭО Екатерины Степкиной и Максима Щербакова. Степкина занимала пост заместителя гендиректора по стратегическому развитию и инвестициям, Щербаков был финансовым директором.

    Источники, близкие к следствию, указывают, что в материалах уголовных дел фигурирует фамилия Буцаева. Представитель РЭО сообщил «Ведомостям», что компания в курсе следственных мероприятий, но продолжает работать в обычном режиме.

    Ранее в Краснодарском крае по делу о мошенничестве задержали первого замминистра природных ресурсов региона.

    В отношении бывшего начальника Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова завели уголовное дело.

    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие десять лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, азербайджанские парламентарии отказались от участия в сессии Парламентской ассамблеи Евронеста.

    1 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Союз-5» – это принципиально новая ракета семейства «Союз». Она позволит выводить на околоземную орбиту полезные грузы, из которых в дальнейшем может быть собрана отдельная российская космическая станция, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос отчитался об успешном запуске «Союза-5».

    «Несмотря на то, что формально «Союз-5» – это по-прежнему семейство «Союз», которое идет еще фактически от королевской «семерки» и модернизировалось на протяжении более 70 лет, мы имеем дело с совершенно новой ракетой», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, полезная нагрузка «Союза-5», выводимая на орбиту, значительно превосходит стандартную линейку «Союзов». В перспективе ракета сможет выводить до 17 тонн полезного груза. «Это значительно ближе к параметрам ракеты «Протон», – детализирует он.

    Собеседник подчеркивает: 17 тонн – хорошая нагрузка, которая позволяет решать, например, вопросы запуска не только пилотируемых кораблей, но и тяжелых исследовательских модулей для орбитальных станций, а в перспективе – межпланетных орбитальных станций.

    «Нынешняя ракета значительно переработана по сравнению с предшественниками. Так, на первой ступени установлены двигатели РД-171МВ, которые близки к тем, что ставились на ракету-носитель «Энергия», а также на первую ступень «Зенита». Другими словами, «Союз-5» в этом смысле ближе как раз к «Зениту», нежели к «Союзам», – поясняет специалист.

    К слову, именно мощность первой ступени позволяет новой ракете добиваться достаточно высоких параметров по полезной нагрузке. Еще один важный аспект – это пусковой комплекс.

    «Байтарек стал новым прочтением совместного проекта Казахстана и России по созданию комплекса, изначально необходимого под «Зенит», – добавляет Анпилогов.

    Он убежден: так как Москва и Астана тесно сотрудничают, «Союз-5» и дальше будет запускаться с Байконура. «Космодром находится в низких широтах, ближе к экватору, это позволяет обеспечить большее разнообразие орбит запуска. А вот будет ли создаваться отдельный комплекс для запуска ракет с Восточного, покажет время», – рассуждает собеседник.

    Что важно, «Союз-5» дает России возможность на истинно суверенную космическую программу. «Без тяжелого носителя вы не можете решить очень большое количество задач, которые нуждаются в выводе на околоземную орбиту грузов свыше десяти тонн. Так, скажем, запустить окололунную станцию или станцию к Марсу или Венере с нагрузкой «Союза», которая составляет около семи тонн на низкой околоземной орбите, крайне затруднительно», – объясняет эксперт.

    «Для этого была необходима ракета с грузоподъемностью «Протона». Но сам «Протон» работал на крайне токсичном топливе – смеси несимметричного демитилгидрозина и азотного дидроксида. Любой контакт с ним мог привести к летальному исходу, причем достаточно быстро», – привел пример спикер.

    «В свою очередь «Союз-5» работает на связке «керосин + жидкий кислород», которая считается довольно эффективной, во-первых, для старта с Земли, во-вторых, она не имеет таких проблем, как высокотоксичное топливо «Протона», – конкретизирует Анпилогов.

    «В целом, если вы имеете такой носитель, как «Союз-5», у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью. Другими словами, у России появилась «рабочая лошадка», которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет», – заключил аналитик.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    В Роскосмосе позднее уточнили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

    1 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются подробностями этих переговоров, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо рассказал о двуличии европейских коллег в отношении контактов с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам политика, публичная критика резко контрастирует с кулуарным интересом.

    «Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», – заявил Фицо во время беседы со студентами в словацком городе Ружомберок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с Робертом Фицо на полях форума в Пекине. Словацкий премьер пообещал озвучить выводы после этой беседы Владимиру Зеленскому. Ранее политик жестко ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас из-за визита в Москву.

    1 мая 2026, 02:36 • Новости дня
    БПЛА ВСУ атаковали морской терминал Туапсе

    Tекст: Вера Басилая

    На территории морского терминала в Туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников, при этом никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    На территории морского терминала в Туапсе произошло возгорание в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих киевскому режиму. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что на месте происшествия работают специальные и экстренные службы, ведутся необходимые работы по ликвидации последствий пожара.

    Ранее на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе из-за падения обломков беспилотника вспыхнул пожар.

    Власти Краснодарского края объявили о введении режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

    В городе из-за сбоя в работе насосной станции временно прекратилась подача питьевой воды.

    1 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировки «Север» закрепились в населенном пункте Харьковской области, при поддержке артиллерии и беспилотников уничтожены элитные силы ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Военнослужащие российской армии продолжают наступление в зоне проведения спецоперации, передает РИА «Новости».

    Штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении.

    После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Напомним, группировка «Север» установила контроль над Покаляным в Харьковской области.

    1 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    По словам Булатова, ЕС и НАТО намерены опробовать в Балтийском море новые механизмы блокирования судоходства, чтобы в дальнейшем применять их против неугодных стран, передает РИА «Новости».

    Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.

    Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.

    Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.

    МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.

    Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.

    1 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предприятия военно-промышленного комплекса балканских государств находят способы обходить официальные запреты на экспорт боеприпасов украинской армии.

    Украина продолжает получать продукцию военного назначения, произведенную в Сербии и Боснии и Герцеговине, несмотря на существующие ограничения. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

    «Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения (ПВН), произведенной на предприятиях ВПК этих балканских стран», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, сербские власти ввели официальный запрет на транзит и продажу оружия, однако местные компании находят лазейки. Он подчеркнул, что ни одно предприятие пока не понесло наказания за незаконные сделки. Компании рассматривают запреты как формальность, нарушение которой не влечет реальных последствий.

    Схема обхода предполагает экспорт комплектующих, из которых готовые изделия собирают уже в третьих странах. Например, сербская фирма Zenitprom d.o.o. намерена передать ВСУ 50 тыс. неуправляемых ракет калибра 122 миллиметра для систем залпового огня «Град».

    В этой цепочке также задействована словенская компания IZOP-K d.o.o., поставляющая компоненты, включая пять тысяч взрывателей от боснийского производителя Binas d.d. Детали планируют отправить в Польшу для финальной сборки, при этом словенская сторона обязуется получить сертификат конечного пользователя от польского министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич допустил попадание сербского оружия на Украину через третьи страны. Сербский лидер подтвердил приверженность Белграда военному нейтралитету и традиционным связям с Россией и Китаем.

    30 апреля 2026, 22:17 • Новости дня
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию, сообщили в Роскосмосе.

    Первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний прошел успешно, сообщил в Max Роскосмос.

    По данным Роскосмоса, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом районе акватории Тихого океана.

    В Роскосмосе подчеркнули, что «Союз-5» оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, а ее преимущества включают снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки до 17 тонн и использование экологически чистых компонентов топлива.

    Роскосмос запустил ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.

    1 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Владимир Соловьев в ходе интервью итальянской газете Fatto Quotidiano предложил политикам Италии начать с себя и извиниться за «ужасные слова» в адрес России и русского народа.

    Он отметил, что инициаторами резких высказываний были именно политические лидеры Италии, а не журналисты, передает РИА «Новости». По словам Соловьева, российские лидеры никогда не позволяли себе даже малой доли таких оскорблений.

    Журналист издания спросил Соловьева, считает ли он, что Европа допустила большую ошибку в отношении ситуации на Украине. В ответ телеведущий подчеркнул, что для осмысления этого вопроса европейцам нужно было бы полностью поменять свою современную точку зрения. «Сегодня большинство европейцев, как бабочки, совершенно ничего не помнят. Они помнят только один день. Русские, как и многие образованные итальянцы, совершенно другие. У нас есть историческая память», – заявил он.

    Соловьев обратил внимание собеседника на то, что большинство европейцев утратили историческую память, в отличие от россиян. Он добавил, что итальянцы не помнят, сколько их соотечественников погибло во время Второй мировой войны, тогда как россияне точно знают число своих потерь. В беседе телеведущий спросил журналиста, сколько членов его семьи погибло в той войне, но тот не смог дать ответ.

    В заключение Соловьев отметил, что в каждой российской семье есть родственники, погибшие в годы Второй мировой войны. По его мнению, сохранение исторической памяти – это важная черта российского народа, отличающая его от большей части современного европейского общества.

    На прошлой неделе МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о премьере страны Джордже Мелони.

    Мелони в ответ на оскорбления подчеркнула, что интересы страны для нее остаются приоритетом.

    1 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Режиссер-иноагент Таланкин лишился статуэтки «Оскара» после досмотра в США
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Получивший «Оскар» режиссер Павел Таланкин (иноагент), лишился своей статуэтки при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт, в этом, по его словам, виновны сотрудники службы безопасности американского аэропорта.

    Инцидент произошел по вине службы безопасности американского аэропорта, сказал Таланкин, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Проверяющие сочли золотую награду потенциальным оружием.

    Таланкин заявил, что сотрудники службы безопасности на транспорте (TSA) нью-йоркской воздушной гавани не разрешили ему пронести его награду в салон, хотя ранее он не раз перевозил ее без проблем.

    Представители авиакомпании Lufthansa предлагали лично взять предмет на борт, однако сотрудники аэропорта ответили отказом. В итоге кинодеятелю пришлось сдать ценный груз в багаж, который бесследно исчез по прибытии во Франкфурт.

    Телеакадемия может выдать дубликат, но за это придется заплатить от 400 до 1 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России включило Таланкина в реестр иностранных агентов. Челябинский суд запретил распространение его документального фильма в интернете.

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия открыла новую веху суверенной космической программы

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». Полет проходит штатно. В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Как Европа увязла в спирали милитаризма

    Сегодня Европа – главный антагонист России. Германия, Франция, Прибалтика и Скандинавия соревнуются в готовности к прямому боевому столкновению с Москвой, наращивая военные бюджеты и запуская беспрецедентные армейские проекты. А ведь еще в начале 2000-х ЕС считался едва ли не символом миролюбия. Как экономический блок постепенно превращается в военный? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации