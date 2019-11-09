Зеленский назвал украинский языком «красоты и достоинства»

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем письменности и языка и сказал, что язык должен объединять людей ради светлого будущего страны и ее граждан.

«Украинский язык невероятен. Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должен стать причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного – ветлого будущего Украины и ее граждан», – написал Зеленский в Facebook.

Президент Украины отметил, что украинский язык «пытались запретить, затравить, убить», однако он стал еще прекраснее.

«Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит ее всем сердцем», – отметил он.

Ранее Зеленский признался, что допускает «ошибки с ударениями и некоторыми словами» при общении на украинском языке. Тем не менее он считает, что его уровень владения языком растет.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как команда Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку.

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