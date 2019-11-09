Роспотребнадзор заявил об опасности кухонных губок

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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Падение Берлинской стены зависело от одного человека

Харальд Йегер - человек, который мог предотвратить падение Берлинской стеныФото: Fabian Sommer/Global Look Press
30 лет назад не стало Берлинской стены – главного символа холодной войны в Восточной Европе. С ее открытия начался неконтролируемый процесс падения социалистических режимов в Восточной Европе, принявший характер домино и затем перекинувшийся на сам Советский Союз. Есть основания полагать, что это важнейшее событие произошло в значительной мере случайно. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...

Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
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Украина заблудилась на майдане

Глеб Простаков, журналист
Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

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          Как падение Берлинской стены изменило мир?
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              Роспотребнадзор заявил об опасности кухонных губок

              9 ноября 2019, 13:00

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Кухонная губка для мытья посуды может быть рассадником свыше 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания, заявили в Роспотребнадзоре.

              В памятке ведомства указывается, что доказано: «кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза», передает ТАСС.

              Отмечается, что в 86% исследований кухонных губок были выявлены дрожжи и плесень, еще в 77% – колиформные бактерии, которые могут провоцировать острые кишечные инфекциям, в 18% – стафилококковые бактерии.

              Чтобы предотвратить появление инфекций, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют менять губку для посуды раз в неделю.

              В октябре профессор-микробиолог Чарльз Герб из Аризонского университета в США заявил, что кухонная раковина – главное место распространения болезнетворных бактерий.

              До этого  Роскачество посоветовало не мыть курицу и мясо, поскольку во время этого патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.


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