Роспотребнадзор заявил об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может быть рассадником свыше 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания, заявили в Роспотребнадзоре.

В памятке ведомства указывается, что доказано: «кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза», передает ТАСС.

Отмечается, что в 86% исследований кухонных губок были выявлены дрожжи и плесень, еще в 77% – колиформные бактерии, которые могут провоцировать острые кишечные инфекциям, в 18% – стафилококковые бактерии.

Чтобы предотвратить появление инфекций, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют менять губку для посуды раз в неделю.

В октябре профессор-микробиолог Чарльз Герб из Аризонского университета в США заявил, что кухонная раковина – главное место распространения болезнетворных бактерий.

До этого Роскачество посоветовало не мыть курицу и мясо, поскольку во время этого патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.