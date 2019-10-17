Определено главное место «заражения» в доме

Профессор-микробиолог Чарльз Герб из Аризонского университета в США считает, что кухонная раковина – главное место распространения болезнетворных бактерий.

«Именно поэтому ваша собака иногда пьет воду из унитаза – она намного умнее вас», – заявил Герб, назвав кухонную раковину «жутким местом», так как больше всего бактерий обитает именно там, сообщает «Царьград».

Профессор пояснил, что кухонная раковина становится «резервуаром для неприятных бактерий», потому что там хозяйки моют мясо или курицу, которые могут распространять сальмонеллу или кишечную палочку.

Герб отметил необходимость чаще чистить раковину, разделочные доски, ручки микроволновки и полки холодильника при помощи дезинфицирующих средств.

Профессор также порекомендовал менять кухонные полотенца и губки для мытья посуды, так как на них тоже скапливаются болезнетворные микроорганизмы.

Ранее Роскачество посоветовало не мыть курицу, мясо и грибы, поскольку во время мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.