Буш-младший рассказал о «неспокойных временах» в США

Соединенные Штаты в настоящее время переживают неспокойный период, заявил 43-й президент США Джордж Буш – младший в интервью телеканалу Fox News.

«Я с оптимизмом смотрю в будущее, потому что, как вы упомянули, демократия способна на самолечение. В нашей стране неспокойные времена, но это не первый раз, когда у нас такой период», – приводит его слова RT.

Он выразил уверенность, что мир, в котором будут жить его внуки, окажется «уникальным и полным возможностей».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как американское общество раскалывают, пытаясь не допустить переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году.