Россия может начать строить стелс-корветы из радиопоглощающих материалов

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Осталось решить последнюю проблему «Северного потока – 2»

Германия хочет помочь решить последнюю проблему «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
Германия нашла лазейку, которая позволит снять последнее препятствие на пути нормальной работы «Северного потока – 2» на полную мощность. Первое препятствие разрешилось недавно – Дания после двух лет затягивания, наконец, выдала разрешение на строительство трубы в своих водах. Вопрос «будет или нет построен газопровод» отпал. Остался вопрос, сколько газа сможет по нему качать Газпром и сколько будет зарабатывать на этом Россия.  Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Русская столица Арктики должна ответить на сложные вызовы

У Мурманска есть все необходимые задатки для превращения в столицу АрктикиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Мурманский губернатор Чибис выдвинул амбициозный проект – построить «новую столицу Арктики», Новый Мурманск. Проект, оцененный в 60 млрд рублей, нацелен на решение главной проблемы Русского Севера – оттока населения. Насколько же комфортабельным в таком случае должен стать новый заполярный город, насколько высокими доходы его жителей, чтобы молодым захотелось оставаться там даже в условиях полярной ночи?  Подробности...
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Уникальный характер ливийской войны вызвал слухи о «русских снайперах»

Российских снайперов в Ливии нет. Но российские интересы - естьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Сообщения о «российских снайперах в Ливии» пришлось опровергать на уровне руководства МИД России. Однако каков бы ни был источник таких спекуляций, само появление подобного рода слухов в западных СМИ стало признаком того, насколько парадоксальным и уникальным с военной точки зрения образом развивается гражданская война в Ливии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
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Украина заблудилась на майдане

Глеб Простаков, журналист
Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий

В чем смысл испытаний на краповый берет

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». Подробности...
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      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

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              Россия может начать строить стелс-корветы из радиопоглощающих материалов

              9 ноября 2019, 08:31

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) и конструкторское бюро «Алмаз» разработали эскизный проект корвета, который будет строиться из радиопоглощающих композиционных материалов (технология «стелс»), сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

              Источник сообщил, что «КГНЦ совместно с центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» разработал эскизный проект перспективного корвета с корпусом и надстройкой из радиопоглощающих композиционных материалов на основе углерода», передает ТАСС.

              Отмечается, что «радиолокационная заметность корабля будет в 15 раз меньше, чем у аналогов из металла, дальность его обнаружения локаторами снизится на 50-70%, тепловизорами – на 20%».

              Кроме того, корвет по сравнению с металлическими аналогами сможет нести на 20% от водоизмещения большую полезную нагрузку.

              Источник уточнил, что максимальное водоизмещение корвета в рамках эскиза заложено на уровне 1000 т. Номер проекта будущего корабля и его название пока не определены.

              В данный момент на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) освоено строительство стеклопластиковых корпусов для кораблей типа «тральщик» проекта 12700 водоизмещением около 800 т.

              Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что российские ВВС вооружат стаями летающих роботов.

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