Россия может начать строить стелс-корветы из радиопоглощающих материалов

Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) и конструкторское бюро «Алмаз» разработали эскизный проект корвета, который будет строиться из радиопоглощающих композиционных материалов (технология «стелс»), сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Источник сообщил, что «КГНЦ совместно с центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» разработал эскизный проект перспективного корвета с корпусом и надстройкой из радиопоглощающих композиционных материалов на основе углерода», передает ТАСС.

Отмечается, что «радиолокационная заметность корабля будет в 15 раз меньше, чем у аналогов из металла, дальность его обнаружения локаторами снизится на 50-70%, тепловизорами – на 20%».

Кроме того, корвет по сравнению с металлическими аналогами сможет нести на 20% от водоизмещения большую полезную нагрузку.

Источник уточнил, что максимальное водоизмещение корвета в рамках эскиза заложено на уровне 1000 т. Номер проекта будущего корабля и его название пока не определены.

В данный момент на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) освоено строительство стеклопластиковых корпусов для кораблей типа «тральщик» проекта 12700 водоизмещением около 800 т.

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