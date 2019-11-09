«Джокер» подошел к абсолютному рекорду кинокомиксов «для взрослых»

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным в истории фильмом со «взрослым» рейтингом R, основанным на комиксах.

По информации Forbes, после пяти недель в прокате драма заработала 953 млн долларов. Как ожидается, предстоящие выходные принесут «Джокеру» еще несколько миллионов, и в результате сборы превысят отметку в 957 млн долларов.

Эта сумма в 15,3 раза превысит производственный бюджет (62,5 млн долларов) и позволит «Джокеру» предыдущего лидера фильмов с рейтингом R, снятым по комиксам, – «Маску» (1994 год) с Джимом Керри (комедия заработала 351 млн долларов, что стало в 15,2 раза больше первоначального бюджета в 23 млн долларов).

У «Венома» (2018 год) с Томом Харди кассовые сборы были 854 млн долларов при бюджете в 90 млн долларов, а «Бэтмен» Тима Бертона в 1989 году собрал 411 млн долларов при бюджете в 35 млн долларов.

Напомним, что самыми кассовыми супергеройскими лентами являются «Мстители: Финал» (2 млрд 797 млн долларов в мировом прокате), «Мстители: Война бесконечности» (2 млрд 48 млн долларов) и «Мстители» (1 млрд 518 млн долларов).

Между тем психологическая драма о суперзлодее вселенной DC Comics заняла третье место в списке фильмов, чьи сборы превысили 900 млн долларов при небольшом бюджете. На первом месте в этом рейтинге находится «Богемская рапсодия» (2018 год) с Рами Малеком (905 млн долларов при бюджете в 52 млн долларов), на втором – мультфильм «Король Лев» 1994 года (968 млн долларов при бюджете в 55 млн долларов).

Ранее «Джокер» обогнал «Дэдпула» по финансовым сборам и стал самым успешным фильмом с рейтингом R.

Газета ВЗГЛЯД публиковала подробную рецензию на фильм.