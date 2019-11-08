Ситуацию в мире православия сравнили с конфликтом России и Запада во время кризиса в Косово

Признание ПЦУ Александрийской православной церковью и последующее решение РПЦ убрать из богослужений упоминание патриарха этой церкви сравнили с конфликтом России и Запада, обострившимся в 2000-е годы из-за кризиса в Косово.

«Политическая война с использованием церкви расширяется. Довольно неожиданное решение Александрийского патриархата о признании Православной церкви Украины открывает новый фронт», – пишет Telegram-канал «Россия в глобальной политике», отмечая, что вряд ли РПЦ будет «сидеть сложа руки», так как в этом вопросе «ставки весьма высоки».

«Русские, живущие в Африке, то есть на канонической территории Александрийского патриарха, регулярно обращались к Москве с просьбами об «окормлении» прихожан силами священнослужителей РПЦ. Москва чувствительна к проблемам вторжения на каноническую территорию <...>, поэтому старалась сама неукоснительно следовать принципам канонического размежевания. И навстречу «просьбам трудящихся» не шла», – сказано в сообщении.

При этом отмечено, что в ситуации с признанием ПЦУ Александрийской православной церковью ответ скорее всего последует, так как «Москве необходимо показать всем остальным православным юрисдикциям, что лояльность в отношении ПЦУ без ответа не остается».

«Ситуация в мире православия напоминает конфликт России с Западом, обострившийся в 2000-е годы, когда в связи с косовским кризисом встал вопрос о переделе границ. Россия занимала строго легалистскую позицию – признанная граница есть признанная граница, нравится она или нет. После того, как западные страны признали независимость Косово в 2008 году, подход России изменился – мол, хотите по понятиям, значит, будет по понятиям», – пишут авторы канала, отмечая, что «сейчас эти страсти добрались до церкви».

Данную позицию поддержал и глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. В своем Telegram-канале он отметил справедливость высказывания в части «пастырского попечения о наших прихожанах в Африке».

«Видимо, ситуация может измениться. Конечно, только Синод может принять такое решение, но последствия в плане окормления наших соотечественников, скорее всего, неизбежны. Так как это сейчас станет одной из задач, которые надо будет рассматривать и решать», – написал он.

Ранее в пятницу ПЦУ заявила о признании Александрийской православной церковью.

После этого в РПЦ сообщили, что уберут из богослужений упоминание признавшего ПЦУ патриарха Александрийской церкви Федора.