Греф назвал главную задачу альянса по искусственному интеллекту

Главными задачами создаваемого в России альянса по искусственному интеллекту станут развитие технологии и популяризация ее в обществе, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Греф заявил в кулуарах конференции AI Journey, что главная задача – «быть драйверами развития искусственного интеллекта, сделать эту тему очень модной в стране», передает РИА «Новости».

Он также рассказал, что соглашение о создании альянса по развитию ИИ планируется подписать 9 ноября.

Ранее в пятницу глава Сбербанка сообщил, что «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта. Этот проект будет реализовываться как проект частно-государственного партнерства.

Отметим, что Кремль анонсировал выступление президента России Владимира Путина на конференции по искусственному интеллекту.