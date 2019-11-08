Кремль анонсировал выступление Путина на конференции по искусственному интеллекту

Президент Владимир Путин выступит перед участниками конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey в Москве в субботу, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента день непубличный. Что касается завтрашнего дня, завтра у президента несколько будет рабочих встреч. Он посчитал необходимым выступить перед участниками конференции по искусственному интеллекту, которая сейчас проходит в Москве. Вы знаете, что глава государства вопросам искусственного интеллекта уделяет немалое внимание. Были приняты определенные решения о том, кто занимается, кто является, так сказать, локомотивом в плане работы по искусственному интеллекту. И поэтому он посчитал необходимым обратиться к участникам этой конференции», – передает РИА «Новости» слова Пескова, который дообавил, что участие президента в дискуссии и в обсуждениях не планируется.

Он рассказал также, что Путин в субботу проведет международный телефонный разговор.



«По итогам сделаем, как всегда, сообщение», – пообещал Песков.

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