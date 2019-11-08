ООН оценила финансовые резервы ИГ

Финансовые резервы террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) оцениваются в 50-300 млн долларов, заявил координатор мониторинговой группы ООН по ИГ, «Аль-Каиде» (террористические организации, запрещены в России) и радикальному движению «Талибан» Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун.

«Касательно общих финансовых резервов, доступных ИГ*, мы регулярно приводим такие данные – от 50 до 300 миллионов долларов, очень большая разница, но она отражает тот факт, что по этому вопросу много неопределенности на международном уровне», – передает РИА «Новости» слова координатора.

Фиттон-Браун добавил, что некоторые из этих средств существуют в виде наличных и золота, но «действительно, некоторые деньги инвестированы в бизнес», в том числе в легальный. Он подчеркнул, что не все компании, в которые инвестируют боевики, могут находиться в Ираке и Сирии. Отвечая на вопрос, могут ли существовать такие легальные предприятия в Европе, Фиттон-Браун ответил: «У меня нет прямых доказательств этому. Я бы сказал, что вполне вероятно, да».

По его словам, боевики инвестируют в недвижимость, рыболовство, пансионы и автомобильный бизнес. Кроме того, ИГ продает награбленные предметы древности и культурные ценности. Фиттон-Браун сказал также, что доходы от этого «бизнеса» сложно оценить.

Напомним, ранее в пятницу собравших 10 млн рублей «финансистов ИГ» задержали в Дагестане.