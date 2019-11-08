Собравших 10 млн рублей «финансистов ИГ» задержали в Дагестане

В Дагестане разоблачили ячейку «финансистов» запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», которая собрала на нужды террористов в Сирии минимум 10 млн рублей, сообщили в ФСБ России.

«По заданию эмиссаров члены законспирированной ячейки ... организовали ресурсное обеспечение деятельности международной террористической организации, для чего ими было собрано не менее 10 млн рублей», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Там сообщили также, что два участника группы были задержаны, они переводили деньги боевикам в Сирию через платежные системы и банковские карты. В ходе обысков у них изъяли «средства коммуникации», платежки и чеки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Напомним, в октябре правоохранители более чем в девяти регионах России разоблачили «благотворительную организацию», в которой состояли свыше 100 сторонников запрещенной в России ИГ*, перечисливших в Сирию более 6 млн рублей.