ФСБ разоблачила «благотворительную организацию» сторонников ИГ

Правоохранители более чем в девяти регионах России разоблачили «благотворительную организацию», в которой состояли свыше 100 сторонников запрещенной в России ИГ*, перечисливших в Сирию более 6 млн рублей, сообщил центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена на территории республик Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Ингушетия, Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области деятельность группы российских граждан, организовавших с использованием сети интернет и мессенджера «Телеграм» финансирование деятельности запрещенных на территории РФ международных террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство*», – передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.

Там расскзали также, что злоумышленники собрали более 6 млн рублей под видом благотворительности и перевели их за рубеж для совершения терактов в Сирии.

При этом в организацию было вовлечено более 100 сторонников идеи установления «Всемирного Халифата», среди которых находился с участник вооруженного нападения на Нальчик в 2005 году.

В ЦОС рассказали, что что для задержания подозреваемых в Кабардино-Балкарии был введен режим КТО.

«В результате проведенных мероприятий задержано 2 человека. При проведении обысков в жилищах обнаружено и изъято: литература, внесенная в Федеральный список экстремистских материалов, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные денежные средства в размере 6 тыс. долларов США и отчетные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж», – говорится в сообщении.

Тем временем официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что «благотворительную организацию», собиравшую деньги для запрещенного «Исламского государства», возглавляли брат с сестрой. Просуществовала организация 4,5 года.

По ее словам, за создание организации задержаны 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 18 сентября два боевика были нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии (КБР).