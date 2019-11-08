«Гражданин СССР» угрожал топором приставу во Владивостоке

Во Владивостоке мужчина отказывался выплачивать кредит и угрожал судебному приставу топором, сообщает УФССП по Приморскому краю.

«Приморец не желал признавать свой долг российскому банку и назвался «гражданином СССР», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что после этого мужчина начал произносить угрозы и достал топор перед приставом и представителями взыскателя.

Возбуждено дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Похожая история уже была во Владивостоке. Так, ноябре 2017 года во Владивостоке арестовали двух братьев, которые считали себя гражданами СССР. Оба набрали кредитов на сумму более 1,5 млн рублей, однако расплачиваться отказались, так как уверены, что законы России на них не действуют.

Ранее Минюст предложил разрешить судебным приставам выламывать двери квартир и домов для проверки правомерности установки газового оборудования.