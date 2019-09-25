Приставам собрались разрешить взламывать двери квартир

Минюст предложил разрешить судебным приставам выламывать двери квартир и домов для проверки правомерности установки газового оборудования, следует из проекта поправок к закону «Об исполнительном производстве».

Приставам, которые проверяют правомерность перепланировки и установки газового оборудования, предлагается разрешить вскрывать помещение, если туда нельзя попасть другим способом, передает РИА «Новости».

Также им собираются позволить разрушать элементы и конструкции, мешающие проникнуть в дом или квартиру.

Такое право приставы могут получить не раньше, чем через 10 дней после того, как владельца квартиры попросят исполнить требования добровольно. При этом в случае взлома госслужащие должны будут обеспечить сохранность имущества, не допустив посторонних в помещение.