Китай объявил о сокращении товарооборота с США по итогам десяти месяцев

Объем торговли Китая и США по итогам первых десяти месяцев 2019 года сократился на 14,9% в годовом исчислении и составил 447,83 млрд долларов, говорится в докладе Главного таможенного управления КНР.

Из опубликованных данных следует, что объем экспорта из Китая в США в отчетный период уменьшился на 11,3%, до 347,787 млрд долларов. При этом импорт произведенной в США продукции в КНР за это же время сократился на 25,4%, до 100,043 млрд долларов, передает ТАСС.

В октябре объем торговли двух стран составил 45,166 млрд долларов.

В 2018 году товарооборот между Китаем и США достиг 633,52 млрд долларов, увеличившись на 8,5%. При этом отрицательное сальдо США составило 323,32 млрд долларов, увеличившись на 17,2%.

Напомним, объем торговли России и Китая за десять месяцев вырос на 2,8%.

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